Chiara Ferragni balla con Leone, ma Fedez fa dell'ironia per un gesto

Leone Lucia Ferragni è alle prese con le sue prime parole, accuratamente documentate sui social dai genitori. Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo vivere a tutti i follower le emozioni da genitori, mentre il bambino impara a parlare. Per il momento sono poche le parole che Leone ha imparato a pronunciare con chiarezza e, tra queste, c'è “Pippa”, che scatena l'ironia di suo padre per un gesto di Chiara Ferragni.

Leone pare che ultimamente sia un grande appassionato di Peppa Pig, il cartone animato della maialina che fa impazzire la maggior parte dei bambini della sua età. Tuttavia, il figlio dei Ferragnez ha ancora qualche difficoltà a pronunciare il suo nome e nonostante suo padre si impegni, per lui è " Pippa. " Da diversi giorni Fedez pubblica nelle sue storie i video in cui Leone chiama Pippa ma nelle scorse ore è accaduto qualcosa di diverso, che coinvolge il cantante e sua moglie.

Fedez ha condiviso sul suo profilo di Instagram alcune storie che lo ritraggono sul divano in compagnia di Chiara Ferragni e del piccolo Leone, intenti a guardare proprio Peppa Pig. Una delle canzoni del cartone animato pare piaccia molto al bambino, che in più di un'occasione ha divertito i fan dei genitori improvvisando alcuni balletti con Chiara Ferragni. Ieri, proprio l'influencer ha provato a coinvolgere Leone in una coreografia durante la visione del cartone ma il bambino non è sembrato entusiasta dell'iniziativa di sua madre. Nonostante questo, Chiara Ferragni ha continuato a ballare e a un certo punto ha battuto entrambi pugni sulle gambe. Un gesto istintivo, fatto senza pensare, che si è però prestato alle battute di Fedez. " Amore sai che cos'è quella? ", ha detto Fedez tra le risate a sua moglie. In sovrimpressione sul video, onde evitare malintesi, il cantante ha scritto proprio “Pippa”, utilizzando anche un'emoticon.

Un doppio senso nato da un errore del piccolo Leone, che ha fatto volare la fantasia di suo padre, che non è riuscito a trattenere le risate. Diversa la reazione di Chiara Ferragni, che accortasi di quello che intendeva suo marito, ha immediatamente interrotto la sua danza e lanciato un'occhiataccia a Fedez. Non è la prima volta che i due si ritrovano in situazioni simili, dai risvolti hot. Solo pochi giorni fa la coppia ha fatto scalpore per un'altra storia, stavolta in ristorante, nella quale il cantante prima alzava la gonna di sua moglie e poi le toccava il seno. I siparietti di questo tipo sono frequenti tra i Ferragnez, che dimostrano grande complicità.