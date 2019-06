Chiara Ferragni da bambina è uguale a Leone. Ma è proprio così?

Una delle domande che più spesso vengono rivolte ai neo genitori è: “A chi assomiglia? Mamma, papà o nonni?” . Chiara Ferragni così prova a rivedersi nel piccolo Leone e, secondo i fan, non ci sono dubbi.

L’influencer da 16 milioni di follower ha infatti pubblicato su Instagram una foto per un confronto tra se stessa all’età di 14 mesi e il figlio Leone, mandando in delirio i fan. La somiglianza tra mamma e figlio, infatti, è davvero impressionante dato che i due hanno gli stessi, identici lineamenti angelici, oltre che gli stessi colori.

Il post, in pochissimo tempo, ha accumulato più di 1 milione di like. In molti notano come Chiara e il piccolo Leone si somigliano come due gocce d'acqua. “Minchia siete spiccicati” , scrive un utente. Un altro commenta: “Gemelli” . E poi ancora: “La propria immagine allo specchio” , “Leone è tutto la mamma” e “Chiara al maschile” .

Ma tra i fan c’è chi non si arrende: “Le espressioni sono però quelle del papà” , “Solo per me è tutto Fedez” e “Le guance confondono ma è la fotocopia del padre” .

Insomma, non resta che aspettare il prossimo scatto, o il prossimo video, e valutare ancora una volta le somiglianze, sperando di porre fine al dibattito una volta per tutte.

