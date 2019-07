Chiara Ferragni contro il body shaming: "Amarci è già difficile"

Questa mattina Chiara Ferragni ha ha espresso per l'ennesima volta il suo dissenso nei confronti del body shaming, divenuto purtroppo una consuetudine nel mondo dei social. I commenti e gli insulti che colpiscono le influencer e i personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno spesso come bersaglio proprio il loro corpo. I kg in più o quelli in meno diventano oggetto di scherno, un po' di gonfiore addominale diventa oggetto di lunghe discussioni e di derisione, le imperfezioni cutanee vengono messe alla berlina. Se le donne famose fanno spesso orecchie da mercante contro questa pratica diventata comune oppure rispondono a tono, le vittime più esposte e che possono subire maggiori danni sono le giovanissime. Sono vittime di body shaming anche le donne e le ragazze comuni che postano le loro immagini sui social ed è anche per questo motivo che Chiara Ferragni e moltissimi altri volti noti si spendono spesso contro questa forma di violenza.

Chiara Ferragni ha colto l'occasione per denunciare il fenomeno grazie a un lungo commento lasciato da una ragazza sotto un post di sua sorella Valentina. Nello sfogo, l'utente ha duramente criticato il comportamento di molte donne che utilizzano il l'aspetto fisico per attaccarne altre. Sia Valentina che Chiara Ferragni hanno condiviso il commento nelle loro storie di Instagram. La moglie di Fedez ha aggiunto il suo personale messaggio con l'hashtag #bodyshamingisforlosers (il body shaming è per i perdenti): “ Passare il vostro tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più attraenti, più intelligenti o più divertenti. Vi renderà solo delle persone molto tristi. ” Ha ammesso di essersi sentita anche lei più insicura dopo i commenti negativi che ha ricevuto sui social e ha quindi fatto un appello a tutte le ragazze che la seguono: “ Amarci è già una missione molto difficile, ci dobbiamo scontrare ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se questo non viene portato all'esasperazione da commenti inutili di altre persone del nostro sesso tutto sarebbe molto più semplice. Pensateci. ”