Chiara Ferragni, il dettaglio del selfie con Leone che non sfugge ai fan

Le vacanze di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone stanno volgendo al termine e i due, insieme a Leone, sono pronti a tornare in Italia. I tre hanno trascorso qualche giorno di relax nella scintillante Tokyo, dalla quale hanno deliziato i loro milioni di follower con foto e video delle loro avventure. Non sono mancati i siparietti divertenti per la coppia di influencer, che ha scoperto di avere anche in Giappone un folto numero di seguaci. Tra locali bizzarri ed escursioni naturalistiche, Chiara Ferragni, Fedez e Leone hanno visitato una città nuova, da aggiungere al lunghissimo elenco dei loro viaggi.

Molte delle attrazioni visitate dalla coppia erano giustamente a prova di bambino, per la gioia del piccolo Leone, stando alle immagini condivise dai suoi genitori pare abbia gradito la vacanza. Selfie e video ricordo condivisi con i fan hanno fatto i pieno di like e i Ferragnez ancora una volta si sono rivelati la coppia più amata del momento nel nostro Paese. Chiara Ferragni è apparsa sempre in forma perfetta, probabilmente anche per merito delle sapienti mani di Emanuele Mameli, il truccatore inseparabile dell'influencer, che è volato con loro in Giappone. La vacanza di Chiara Ferragni nel Paese del Sollevante è stata scandita anche da alcuni impegni lavorativi, tra cui gli scatti per la nuova collezione della sua linea di abbigliamento e alcune riprese. La presenza del make-up artist ha garantito alla Ferragni un look impeccabile in ogni occasione e quindi fa un po' sorridere l'immagine che la ragazza ha pubblicato poco fa.