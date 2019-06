Leone Ferragni incanta il web: "Sembra una baby Chiara"

Leone Lucia Ferragni è il golden baby dei social. Grandi occhioni azzurri, capelli biondi e sorriso simpatico hanno fatto innamorare milioni del persone e oggi il figlio di Fedez e di Chiara Ferragni è una vera star del web. Foto e video del piccolo raccolgono centinaia di migliaia di apprezzamenti sul web e i suoi genitori non mancano di rendere partecipi i loro seguaci con i suoi progressi.

In questi giorni Leone è in vacanza al mare con i nonni mentre i genitori sono ancora impegnati sul lavoro. Come tantissimi altri bambini, anche Leone trascorre lungo tempo in compagnia dei genitori di Chiara e di Fedez quando loro sono occupati e vista la calura di Milano di questi giorni, il cantante e sua moglie hanno ritenuto giusto regalare al piccolo qualche giorno di mare. Leone è in vacanza con i genitori di Chiara e la famiglia sta trascorrendo qualche giorno di relax in uno splendido resort in Sardegna. Il piccolo Ferragnez si diverte a nuotare nell'acqua trasparente della Costa Smeralda sotto l'occhio attento della nonna che non lo lascia nemmeno per un attimo.

Tra un bagnetto e una passeggiata al tramonto, il piccolo Leone incanta i seguaci di sua nonna e dei genitori ma è soprattutto una delle ultime foto ad aver conquistato gli utenti di Instagram. Il piccolo sembra essere molto più grande della sua età (non ha ancora due anni) e guarda dritto nell'obiettivo della nonna, dimostrando già grande dimestichezza con le fotografie. Sorriso malizioso e sguardo furbetto hanno reso lo scatto virale e, tra i tantissimi commenti che sono arrivati sotto il post di Marina Di Guardo che l'ha pubblicato, in molti notano la somiglianza tra Leone e sua madre Chiara Ferragni. Lo stesso Fedez, mettendo a confronto un'immagine di suo figlio con una sua da piccolo ha notato una scarsa somiglianza tra loro e, in una storia di Instagram, ha scherzato chiedendo l'esame del DNA.