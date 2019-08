Chiara Ferragni e il conto salato a Ibiza: "E non c'era nemmeno la mia acqua"

Si potrebbe chiamare “anche i ricchi piangono” lo scatto di Chiara Ferragni e Fedez che da qualche giorno sta facendo parlare e ridere gli utenti sui social. È stato inizialmente condiviso dallo youtuber Luis-Sal nelle sue storie di Instagram prima di essere ripreso da tantissimi altri profili e pagine.

L'allegra comitiva formata dalla famiglia del rapper e da altri amici da qualche settimana si trova a Ibiza. Escursioni in barca, feste con amici, giornate e spiaggia e tanto divertimento sono gli ingredienti della vacanza di lusso, ma senza ostentazioni, dei Ferragnez. Ogni tanto il gruppo si concede qualche serata nei locali più alla moda dell'isola, anche se sono rare le incursioni nella movida ibizenca vista la presenza del piccolo Leone, di appena un anno.

Qualche sera fa Chiara Ferragni, Fedez e gli amici hanno però deciso di regalarsi una notte loca e di trascorrere qualche ora di relax. La serata scorre tranquillamente per i Ferragnez e i loro amici, finché non arriva il momento di pagare il conto. Lo scontrino finisce nelle mani di Chiara Ferragni e di Fedez, che evidentemente si sono proposti di offrire la cena ai loro amici. Luis-Sal, però, immortala proprio il momento in cui Chiara legge il conto. La faccia contrita dell'imprenditrice digitale e quella stupita di Fedez lasciano presupporre che la cifra da versare sia piuttosto elevata.