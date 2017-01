Chiara Ferragni e Fedez ai Golden Globe incantano tutti

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più chiacchierata del momento e ai Golden Globe 2017 si sono presentati assieme. I due, con look da veri divi, si sono conquistati l'attenzione dei fotografi. La Ferragni ha indossato, prima, un abito dorato in stile charleston, poi un altro in toulle celeste a modi fatina. Il rapper, invece, si è presentato smoking nero. E per non far mancare nulla ai loro fan, i piccioncini, nel corso della serata, hanno continuato a pubblicare foto inedite.

Classy AF #ChiaraLimoniamo #AmericanDays Una foto pubblicata da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 8 Gen 2017 alle ore 15:18 PST

" I più belli della festa" , si affretta a dire la stessa Chiara Ferragni su Instagram. Fedez, invece, con una serie di video si è impegnato per tutta la sera a commentare il red carpet della fidanzata. Finita la cerimonia, i due innamorati sono andati al party e anche lì sono partite una serie di foto. E per chi avesse ancora dubbi sulla solidità della loro relazione, ora si deve ricredere.