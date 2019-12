Chiara Ferragni e Fedez nudi nell'idromassaggio ma vengono massacrati

Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per le vacanze natalizie in compagnia delle rispettive famiglie. L'allegra ciurma sta trascorrendo qualche giorno in montagna nello splendido scenario delle Dolomiti prima di volare a Dubai dove l'influencer, suo marito e il piccolo Leone festeggeranno l'arrivo del nuovo anno. Sia Fedez che Chiara Ferragni, così come i loro familiari, stanno condividendo numerose foto e video dal lussuoso hotel nel quale sono ospitati, per la gioia dei loro follower.

In realtà, la condivisione massiva non nasce solo dalla voglia di rendere partecipi i fan delle loro vacanze, perché come specificato da Chiara Ferragni in più di un'occasione, il loro soggiorno è "supplied by", ossia regalato dalla struttura ricettiva che li sta ospitando. È uno scambio commerciale che presumibilmente prevede il soggiorno (o parte di questo) gratuito in cambio dei post sul seguitissimo profilo Instagram dell'influencer. È una prassi comune in epoca social ma alcuni follower sembrano non gradire la "vendita" anche delle vacanze natalizie. È soprattutto uno degli ultimi post a scatenare maggiormente i commenti contro Chiara Ferragni e Fedez, che nell'immagine sono ritratti nudi in una lussuosa vasca idromassaggio mentre si scambiano un bacio appassionato. " Ridicola. Cosa non fa per non pagarsi l'hotel ", ha scritto un utente che ha riassunto il sentimento di molte altre persone che hanno commentato l'immagine. " Ma che è sta cafonata? ", ha scritto un altro con tanto di faccina che ride.

La percezione di uno scatto è fortemente soggettiva e così, se da una parte tantissimi utenti hanno colto l'ironia dello scatto, nel quale si nota il riflesso del massaggiatore che scatta la foto, dall'altra in molti non hanno gradito l'esposizione di quello che sembra un momento intimo. A favore di Chiara Ferragni bisogna ammettere che lei stessa non si è sperticata in frasi d'amore per suo marito nella caption del post ma, anzi, ha messo il focus sulla situazione divertente. " Pensate al tipo dei massaggi che ha dovuto fare questa foto per noi ", ha scritto l'influencer sottolineando l'aspetto ironico del fatto.