Chiara Ferragni di nuovo nuda, i fan: "Cosa ne pensa Fedez?"

Chiara Ferragni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più importanti del momento. Non solo è la influencer numero 1 in Italia, ma la Ferragni è anche tra le prime nel mondo e il suo seguito di follower aumenta ogni giorno sempre più. Dopo aver sbancato al botteghino italiano con il suo docu-film, Chiara è volata a New York per la première, in modo da presenziare alle proiezioni e rispondere alle domande di fan e giornalisti.

Tuttavia, trascorsa la prima notte in albergo, Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto da urlo direttamente dalla stanza di lusso nella Grande Mela. L’influencer è completamente nuda e si copre solo con un orsacchiotto di peluche. Seduta sul letto a gambe incrociate, Chiara posa con un fare decisamente piccante che stuzzica non poco la fantasia di chi guarda. Il peluche con cui l’influencer copre le sue parti intime lascia comunque intravedere il suo seno, che seppur non particolarmente prosperoso, è sufficiente a far impazzire i suoi oltre 17 milioni di followers. Ecco lo scatto che ha mandato Instagram in tilt:

Nonostante lo scatto abbia raccolto oltre 400mila like e commenti a non finire, alcuni hanno criticato la scelta di comparire ancora una volta nuda sui social. Parliamo degli haters, un fenomeno che ormai si sta diffondendo a macchia d’olio sui social. Proteggendosi dietro l’anonimato della rete, attaccano con particolare astio e rabbia i personaggi più famosi e, questa volta, nel loro mirino è caduta persino la mamma del piccolo Leone.

C’è chi la accusa infatti di non avere senso del pudore e chi le ricorda che è madre di un bambino e che un atteggiamento del genere mal si concilia con quello dei genitori. “Ma Fedez è fiero di te? Che ne pensa del fatto che tu ti fai certe foto?” , scrive un utente cercando di capire il motivo che spinge Chiara a tanto. Un altro commenta: “Ma almeno fosse bella questa foto... Davvero orrenda…” . Al momento, però, Chiara Ferragni non ha ancora risposto alle critiche, facendosele forse scivolare addosso.

Anche perché le critiche mosse dagli haters sono solo una goccia nell’oceano, visto che molti altri dimostrano di aver decisamente apprezzato lo scatto. “Fortunato quell’orsetto…” , “Chi vorrebbe essere questo l'orsetto? Mano in alto” , “Wow meraviglia!” , “Nulla da dire, semplicemente stupenda” e “Una dea” , si legge tra i commenti. E c'è anche chi fa dell'ironia: "Fedez fossi in te non mi fiderei di quell'orsetto..." .

In ogni caso, lo scatto hot fa il pieno di like e Chiara Ferragni (e il suo orsetto) colpiscono ancora.

