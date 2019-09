"Sembri una trans": gli insulti choc alla Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso a Portofino i giorni a cavallo tra agosto e settembre per festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia si è concessa un weekend romantico sul mare tra cene scenografiche e aperitivi a due, prima di tornare a casa e poi partire alla volta di Venezia, dove verrà presentato il documentario “Chiara Unposted” sulla vita dell'influencer. È stata immancabile la condivisione social per la coppia ed entrambi hanno postato sui loro profili gli scatti della mini-vacanza ligure.

Tra le tante foto e video che si possono ammirare sui profili Instagram di Chiara Ferragni e di Fedez ce n'è una che, più di altre, ha scatenato i commenti del popolo del web. È la terza di un carousel e ritrae Chiara Ferragni e Fedez di spalle mentre passeggiano per le pittoresche strade di Portofino. Da questa inquadratura salta subito all'occhio la differenza di altezza tra i due, che vede Chiara svettare sul marito. Inoltre, la ragazza indossa un mini abito molto trasparente che lascia facilmente vedere la sua biancheria intima. Nulla di volgare ma l'immagine sta facendo molto discutere e non si contano i commenti negativi per la coppia.