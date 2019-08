Chiara Ferragni è sensualissima e Fedez si gode il panorama

Chiara Ferragni non ci pensa due volte a stuzzicare i suoi oltre 17 milioni di follower su Instagram. Questa volta, però, a pubblicare il post è stato proprio suo marito Fedez.

La coppia, convolata a nozze lo scorso settembre, si sta godendo una meravigliosa vacanza a Portofino in compagnia del piccolo Leone, l’ultimo arrivato. Tuttavia, non manca occasione per provocare il web e Fedez condivide uno scatto che suscita la reazione immediata dei follower. Nello scatto in questione, Chiara indossa uno splendido abito nero trasparente che mostra molto del suo fisico statuario compresi gli slip, rigorosamente neri, che indossa sotto lo stesso. Fedez, a questo punto, decide di sdrammatizzare la situazione e di far capire come la cosa sia meno volgare di quanto si pensi con un commento simpatico e intelligente che calza alla perfezione: “Camera con vista” .

Non tutti però hanno gradito. Tanti sono stati infatti i commenti degli hater che hanno subito cominciato ad attaccare la Ferragni, soprattutto per aver mostrato le parti in cui non dovrebbe battere il sole. Qualcuno, addirittura, ha azzardato un commento molto duro: “Vabbè, potevi anche non metterle le mutande dai” . E ancora: “Questa cosa di fare la foto al lato B e taggare un luogo proprio non la capisco” , “Qualcuno mi può spiegare il senso di questa foto? Cosa vuoi farci vedere girata di spalle? Forse il tuo sedere flaccido e molle?” e “Ma secondo te ci interessa vedere il tuo c**o?” .

Insomma, tutti commenti poco lusinghieri che si alternano però, fortunatamente, ai tantissimi complimenti e alle belle parole dei fan di Chiara che, diversamente da molti altri, hanno ritenuto lo scatto molto suggestivo.

