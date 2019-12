Le super vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in montagna: a notte spendono più di mille euro

Le piste di Madonna di Campiglio si sono colorate di bianco grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi così da inaugurare una volta per tutte la stagione sciistica. Il paesaggio, ovviamente, fa il resto donando a una delle località più glamour del Trentino Alto Adige una magica atmosfera natalizia.

In molti, infatti, hanno scelto le Dolomiti per trascorrere le vacanze di Natale. Tra questi anche tantissimi Vip e, ovviamente, non è potuta mancare all’appello anche la coppia più social del momento. Parliamo proprio di Chiara Ferragni e Fedez che hanno ceduto al fascino della Perla delle Dolomiti nella sua veste imbiancata. La coppia è stata vista sulle piste del Grostè e immortalata al Rifugio Boch dove ha pranzato con amici e parenti. Poi, lo scatto nella Spa in cui l’influencer e il rapper si scambiano un tenero bacio sulle labbra e Chiara, per scaldare l’atmosfera in vista di Capodanno, sceglie di non indossare la parte sopra del costume.

Insomma, neve, caminetti scoppiettanti e hotel di lusso sono le tre parole chiave per godersi le festività da veri Vip. E, nel caso specifico dei Ferragnez, i due hanno scelto uno dei lussuosissimi resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta. Si tratta del Lefay Resort & Spa Dolomiti e, dalle immagini mostrate, sembra davvero fenomenale. La struttura, infatti, è pensata per offrire un servizio di prima classe per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Con un immenso giardino, un bar, un ristorante, una piscina all'aperto e una al chiuso, un centro fitness, il servizio in camera, le visite guidate e un’area relax comprensiva di un centro benessere, una sauna e una vasca idromassaggio. Insomma, sembra proprio che Chiara Ferragni e Fedez non si facciano mancare proprio niente!

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: a quanto ammonterà il prezzo per notte? Ovviamente, il costo cambia a seconda di molte variabili ma, aiutandosi con quanto riportato dai vari siti di prenotazione online, possiamo andare molto vicino alla cifra effettiva. Partiamo da 400 euro per una Junior Suite sino ad arrivare a oltre 1000 euro per chi sceglie una suite che dispone di un'area benessere privata completa di doccia, sauna e vasca da bagno con idromassaggio. Il tutto da intendersi per una notte in coppia. Tuttavia, a ben guardare dalle stories condivise sui social, la suite che li ospita sembra davvero immensa, per non parlare del fatto che sia stata creata all’interno anche una stanza dei giochi per Leone. Un optional che, come tanti altri di cui non forse non siamo a conoscenza, avrà fatto sicuramente lievitare il costo del soggiorno.

Ma poco importa. Anche la scienza, infatti, sostiene che spendere i propri soldi in viaggi ed esperienze indimenticabili rende felici...

