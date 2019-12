Da Chiara Ferragni a Laura Pausini, i vip scelgono la montagna per Natale

Neve, caminetti scoppiettanti e hotel di lusso, ecco cosa preferiscono i personaggi famosi per godersi le festività in arrivo. A pochi giorni dal Natale i vip di casa nostra hanno già abbandonato le città per dirigersi verso mete da sogno e trascorrere in famiglia le feste. Dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni alla cantante Laura Pausini, da Martina Colombari a Cecilia Rodriguez tutte hanno le idee chiare: montagna e (preferibilmente) neve.

La prima a staccare la spina e ad entrare nel mood delle vacanze è stata Laura Pausini, che dopo un anno di intenso lavoro si è rifugiata sulle montagne della Svizzera insieme al compagno Paolo Carta, i due figli di lui e la piccola Paola. La cantante ha condiviso sui social network alcuni scatti dell'arrivo nell'innevato chalet di famiglia pronta a godersi scorpacciate di film davanti al caminetto acceso con la sua famiglia allargata. Tempo di vacanze in montagna anche per i Ferragnez che si sono trasferiti in Trentino Alto Adige con tutta la famiglia. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone hanno scelto uno dei lussuosissimi resort del comprensorio del parco Adamello Brenta per trascorrere le festività. Con loro ci sono anche i genitori dell'influencer e le rispettive famiglie, mentre le sorelle Valentina e Chiara raggiungeranno la comitiva nei prossimi giorni, ma il Natale sarà rigorosamente tutti insieme.

Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto il caldo abbraccio della neve per trascorrere le festività. Il compagno della showgirl argentina è di casa sulle Dolomiti e la coppia, insieme ad un gruppo di amici, si è rifugiata in un albergo di lusso per ricaricare le batterie. Cecilia e Ignazio hanno terminato da poco le registrazioni del programma di MTV, "Ex on the beach", dove i due per la prima volta rivestono i ruoli di conduttori, e tra una sciata e un bagno rigenerante nella jacuzzi vista montagne si concede giornate di relax e divertimento. Festività all'insegna della montagna e dello sport invece per Martina Colombari che ha scelto la Valle d'Aosta per trascorrere il Natale con la sua famiglia, insieme al marito Billy Costacurta e al figlio. Anche l'influencer Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha scelto il Monte Bianco per passare le feste di Natale. L'imprenditrice è una grande amante delle terme e ha scelto di godersi le festività a tutto relax, tra splendide piscine di acqua calda immerse nella neve e massaggi rilassanti.