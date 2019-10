Chiara Ferragni e la foto del piccolo Leone che fa indignare i fan

Non c’è pace per Chiara Ferragni. In ogni foto, in ogni diretta e in ogni stories su instagram, l’influencer riceve critiche feroci da parte dei suoi follower. Alcune di queste possono essere lecite, altre lasciano il tempo che trovano, come a voler attaccare solo per il gusto di farlo. La Ferragni però non cede, anzi continua spedita a pubblicare foto e estratti di vita sul suo profilo instagram. Come è successo di recente.

L’ira dei fan si è riversata su una foto del piccolo Leone che l’infuencer ha condiviso nella giornata di ieri. Una foto semplice, un ritratto familiare dolce e schietto. L’erede dell’impero di Ferragni e Fedez è felice e sorridente, è ritratto sul balcone di casa con indosso una felpa celeste e un simpatico pigiama di cotone. Alle sue spalle c’è Fedez che, sorridente anche lui, si rilassa e si "gode" il panorama. "Il mio bellissimo bambino", scrive Chiara Ferragni come didascalia. I fan non apprezzano e, fra i commenti, si leggono dei messaggi molto pungenti. "l tuo bambino? È anche di Fedez, se non sbaglio", commenta uno dei suoi follower. "Ti sei dimenticato di taggare Fedez", cinguetta un altro.

A quanto pare a nessuno è andato giù il fatto che l’influencer, nel dolce scatto di famiglia, non ha incluso il marito. Ovviamente la Ferragni non ha risposto ai commenti, per far capire ai fan che la sua storia d’amore con Fedez va a gonfie vele. Il rapper presto tornerà in tv per un nuovo reality show.