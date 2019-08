Chiara Ferragni mostra la prima ecografia di Leo. In arrivo una seconda gravidanza?

Di ecografie durante la sua gravidanza, Chiara Ferragni ne ha mostrate tante, ma quella postata sulla sua pagina Instagram in questi giorni, è davvero molto speciale e riguarda la prima volta che ha scoperto di aspettare un bambino. Sia lei che Fedez hanno cercato da subito di avere un figlio, nonostante la loro storia non fosse di lunga data, e il 6 agosto del 2017, per la prima volta hanno fatto l’ecografia, per sapere se realmente questo “sogno” si fosse realizzato.

“ Due anni fa, abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori. Uno dei migliori giorni della mia vita, e questa è stata la prima volta che abbiamo sentito il suo battito ”, così scrive Chiara nella didascalia. Nel breve video, si percepisce tutta l’emozione del momento, con lei commossa fino alle lacrime e il cuore di Leo che batte all’impazzata proprio come in ogni inizio di gravidanza.

Un’immagine che ha commosso il web, a volte non troppo tenero con lei e Fedez, e che ha lasciato tanti commenti da parte di amici e fan. “ Best day ever ”, scrive Fedez, “ La chiamata più bella del mondo ”, commenta sua sorella Valentina Ferragni. Tra i tanti c’è chi spera che questo sia in parte un annuncio di una nuova gravidanza da parte di Chiara Ferragni che i fan della coppia aspettano con ansia. Secondo la medicina è proprio nel secondo anno di vita del primo figlio che nasce il desiderio dei genitori di averne un altro, e facendo due conti dovremmo esserci.

Non sappiamo se questo sia un annuncio o meno, ma in ogni caso Chiara ha dato un appuntamento ai suoi follower per giovedì 8 agosto quando alle 3 del pomeriggio rivelerà a tutti una cosa. Che sia tratti proprio della seconda gravidanza?