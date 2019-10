"Anche Brosio fa la pole dance": Fedez sfotte Chiara dopo la lezione

Che Chiara Ferragni non sia portata per la danza, ormai è più che risaputo. Eppure, l’influencer ha voluto darsi un’altra possibilità, purtroppo anche questa fallita clamorosamente.

Questa volta, infatti, Chiara si mostra ai suoi milioni di follower nelle vesti di ballerina di pole dance. In un video condiviso su Instagram, la vediamo alle prese con alcune acrobazie al palo. Tra volteggi, salti poco riusciti e movenze ancora piuttosto impacciate, il video mostra alcuni momenti della lezione a cui ha preso parte insieme al suo team. La Ferragni non si prende di certo sul serio e con ironia condivide questi divertenti momenti su Instagram. Ad accompagnamento del video, infatti, scrive: “Se qualcosa dovesse mai andare storto, posso sempre fare la ballerina di pole dance!” .

Il video riscuote un grandissimo successo su Instagram e non si contano i follower che si mostrano divertiti e che si complimentano con l’ironia della Ferragni e la sua voglia di mettersi sempre in gioco. “Sei troppo divertente” , “Forza Chiara, sei sempre fantastica!” e “Che bella la pole dance, bravissima Chiara” , sono solo alcuni dei messaggi di supporto ricevuti dalla Ferragni.

Ma come poteva mancare il commento di Fedez davanti alle sue movenze al palo? Così, ecco che il rapper si diverte a stuzzicarla, invece di lodarla per l’impegno. “Paolo Brosio che fa pole dance! Incredibile” , scrive Fedez. Un commento esilarante che ha divertito il pubblico dei social, ma che ancora non trova la replica di Chiara, che solitamente non lascia passare inosservate le prese in giro del marito.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?