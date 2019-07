Chiara Ferragni e il twerk: “La peggiore ballerina”

Chiara Ferragni è influencer, blogger, modella e attrice ma sembra che tra le sue tantissime doti non ci sia elasticità e coordinazione.

Infatti, poche ore fa durante le vacanze di famiglia a Noto (Sicilia), l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia si è cimentata nella difficile arte del twerking, un tipo di ballo in cui si scuotono i fianchi su e giù velocemente sul proprio asse verticale, creando così un tremolio sulle natiche – proprio come insegna la sexy Elettra Lamborghini.

Durante una serata trascorsa in compagnia dello youtuber bolognese Luis Sal, Chiara Ferragni ha deciso di farsi dare lezioni di twerking nonostante, come le ha ricordato spesso Fedez, non sia particolarmente coordinata. Ma ciò non è bastato a fermarla e così, nel video pubblicato sugli account Instagram dei Ferragnez e poi diventato virale, si vede Chiara tentare goffamente di imitare Luis, che le spiega il movimento del twerking. I risultati della Ferragni, tuttavia, sono stati decisamente scarsi.

“È difficilissimo questo twerking!” , ha fatto notare Chiara Ferragni ai suoi spettatori. La scena è stata prontamente immortalata da Fedez, che ha commentato così il video: “Chiara Ferragni la peggiore ballerina del mondo” . E sotto ha infine aggiunto con una vena di sarcasmo: “Beh che dire… ha del talento la ragazza” .

I follower che hanno assistito al siparietto non si può certo dire che abbiano preso le difese di Chiara. Un utente, infatti, ha sentenziato: “Niente da fare… Questa è la mossa del gatto prima di vomitare…” .

