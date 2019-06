Chiara Ferragni e lo screzio con Fedez: "Quel telefono te lo infilo nel c..."

I Ferragnez sono una famiglia social anche quando si tratta di piccoli screzi: l’ultimo bisticcio tra Fedez e Chiara Ferragni, infatti, è stato documentato dal rapper in una Instagram story nella quale la influencer ha svelato un lato poco conosciuto alla maggior parte dei suoi follower.

Rientrato a Los Angeles dopo alcuni giorni durante i quali ha soggiornato a San Francisco per un impegno di lavoro con Youtube, Fedez ha raccontato il suo ritorno a casa dalla moglie e dal figlio Leo con una serie di video postati sul suo profilo social. Un gesto che il rapper compie quotidianamente, ma che questa volta ha fatto arrabbiare un po’ Chiara Ferragni. Lui, però, non si è “arreso” e ha continuato a documentare le dinamiche familiari: il balletto della moglie insieme al piccolo Leo, che ascoltava divertito le tipiche canzoncine per bambini ballando con la mamma, e lo “sca..o” della Ferragni, che ha invitato in maniera colorita Fedez a mettere a posto il cellulare.