Chiara Ferragni fa la linguaccia e i fan la attaccano

Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Giappone per motivi di lavoro ma, questa volta, hanno deciso di portare con sé anche il pargoletto e trasformare l’intero soggiorno in una vacanza di famiglia.

Così, tra uno shooting e l’altro, l’influencer si è ritagliata qualche momento per godersi i suoi affetti più cari e si è fatta immortalare mentre gioca sul letto con Leone.

Nello scatto che lei stessa ha voluto condividere su Instagram, Chiara si concede un’espressione molto divertente mentre fa la linguaccia e il piccolo la imita con fare divertito. L'attenzione dei follower viene però attratta da due dettagli molto particolari. Alcuni fan, infatti, sottolineano l’eccessiva lunghezza della sua lingua e commentano così: “Che lingua lunga Chiara” , “Oh mio dio, la lingua devo dire un po' grossina” e “La lingua, che paura!” . Ovviamente si parla anche dei famosi piedi della Ferragni. “Lingua e piedi, combo letale” , commenta un utente. Un altro si stupisce: “Più lunga dei piedi!” .

Insomma, come sempre, gli utenti scherzano con Chiara per queste sue particolarità anatomiche. Inutile precisare che anche questa volta lo scatto sia stato premiato da una pioggia i like e commenti a non finire.

