Chiara Ferragni con la frangia: "Sembri Miley Cyrus"

Non smette di stupire con i suoi look e, questa volta, Chiara Ferragni lascia tutti di stucco indossando una parrucca bionda con la frangia che la rende tanto simile a Miley Cyrus.

In occasione della sfilata di Giambattista Valli, la influencer ha voluto calcare il red carpet proponendo un hairstyle che non le è del tutto sconosciuto. La frangia posticcia, infatti, era già stata sfoggiata da Chiara Ferragni nel lontano 2015, quando decise di presentarsi alla sfilata di Dior con una parrucca biondo cenere. A distanza di quattro anni da quel defilé, la moglie di Fedez ha deciso di riproporre quel look, ma questa volta in versione biondo platino.

Prima di partecipare alla sfilata di Valli, come di consueto, Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi fan quel look così particolare chiedendo il parere di chi la segue da sempre, e in tanti hanno notato che la frangia bionda la rendeva molto simile a Miley Cyrus. “Miley Ferragnyus”, ha commentato qualcuno, “Chiara, qui assomigli a Miley Cyrus”, le ha fatto notare qualcun altro. E, se per Fedez quel nuovo taglio di capelli, seppur posticcio, la rendeva “una figona”, altri utenti della rete l’hanno addirittura paragonata ad uno dei componenti dei Motley Crue, gruppo heavy metal statunitense.

Il cambio look della Ferragni, quindi, ha ottenuto il successo sperato: dopo il caschetto platino del Festival di Cannes, chi cura l'immagine della influencer ha indovinato ancora una volta il look giusto per Chiara, che ha saputo stupire e impressione con la frangia folta e bionda.