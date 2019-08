Chiara Ferragni posta un video con Leone ma viene massacrata dai fan

Chiara Ferragni è una donna eclettica ed energica, un'intraprendente imprenditrice di se stessa. L'influencer per antonomasia è sempre oberata di impegni sia nell'ambito lavorativo che nella vita privata, essendo madre di un figlio di pochi mesi. Essendo costantemente al centro dell'attenzione mediatica, la Ferragni, spesso diventa un bersaglio facile, oggetto di schernimento. Alla base delle critiche e delle polemiche contro di lei vi è il fatto che l'influencer ama ostenatare gran parte della sua sfera intima pubblicamente, adoperando il canale dei social network. Chiara Ferragni è al contempo amata e odiata perché per indole è egocentrica e tendenzialmente predilige mettere in esposizione le vicende della sua vita familiare.

L'ultima gaffe della Ferragni è stata pienamente condannata e disapprovata dai follower. La nota influencer ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram un video che riproduce le immagini del rientro del piccolo Leone da una vacanza. La Ferragni recentemente è trasvolata a New York per adempiere a impegni lavorativi, e appena rientrata a Milano il primo suo pensiero è stato riabbracciare Leone. Quasi contemporaneamente al ritorno a casa della madre, è rientrato da una vacanza con la nonna Marina Di Guardo anche il figlio Leone. Il momento emozionante dell'incontro amorevole tra mamma Ferragni e il suo figlioletto è stato prontamente registrato da lei. Il video che riprende la scena affettuosa della Ferragni che freme nel rivedere suo figlio e corre ad accoglierlo con tenerezza e Leone che sorride felice nel riabbracciare la madre è stato alla base dei malumori dei fan.

Perché i follower hanno condannato e criticato il gesto di Chiara Ferragni? Essi non hanno tollerato che l'influencer abbia preferito ricorrere allo strumento dello smartphone e rendere pubblica una vicenda così delicata e intima. A parere dei fan, la Ferragni, prima di impugnare il telefono doveva esclusivamente dare la priorità a suo figlio. La maggior parte dei suoi ammiratori le hanno suggerito con spirito sincero di evitare di rovinare i momenti importanti della vita impugnando regolarmente lo smartphone come se fosse un totem a cui sacrificare ogni cosa. Anche in tale circostanza Chiara Ferragni è stata sottoposta ad una pesante gogna pubblica.