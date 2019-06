Chiara Ferragni in intimo su Instagram. Ecco cosa ha risposto agli haters

Chiara Ferragni l’ha combinata grossa ancora una volta. Infatti, è bastato un semplice augurio di buona domenica a scatenare gli haters di Instagram che l’hanno ricoperta con ogni genere di critiche e insulti.

Nel dettaglio, la scorsa domenica, la moglie di Fedez ha condiviso sul suo profilo delle immagini in slip e reggiseno mentre pubblicizzava l’ultima collezione di un noto brand di abbigliamento intimo. A ben guardare, sembra proprio che pizzo e colori fluo siano il must di questa estate e, a fare tendenza, è la Ferragni.

Le foto hanno scatenato il putiferio e in molti si sono precipitati a ricordarle che non è opportuno mostrarsi in pubblico in quel modo, specialmente sui social. Gli haters le hanno ricordato di essere una madre e che, pertanto, dovrebbe avere più pudore. Ma tra i comenti si legge anche: “Come stai sciupata, mangia qualche cosa!” , “Ti stai dando alla pornografia?” e “Brutto il completo, orribile lei! Questa combo mi fa quasi venire l’allergia!” .

Fortunatamente, però, c’è anche chi ha preso le sue difese ipotizzando che sia nient’altro che l’invidia a far parlare la maggioranza delle persone.

In un primo momento, l’influencer sembra aver dato peso a questi pettegolezzi con la decisione di bloccare i commenti nello spazio sotto il post. Tuttavia, successivamente, Chiara si ravvede e, con infinita educazione, risponde così a un utente:

