Chiara Ferragni “spegne” Instagram

Il profilo Instagram di Chiara Ferragni è attivo più che mai, l’ultimo post è di trenta minuti fa, eppure la regina delle influencer sembra essere intenzionata a prendersi una piccola pausa dal mondo dei social. Un vero e proprio colpo di scena.

La neo-sposa di Fedez sorprende i suoi fan con una breve storia su Instagram, condivisa nel corso della giornata di ieri in cui fa intuire il suo allontanamento dai social. Il brevissimo video ha fatto presagire il peggio dato che, successivamente alla pubblicazione della storia, da parte della Ferragni, non ci sono state né live né condivisioni della sua quotidianità. In molti hanno cercato di trovare una spiegazione alla scelta dell’influencer; alcuni hanno ipotizzato che si tratta di abili strategie pubblicitarie, altri si sono lascianti andare a commenti fin troppo pungenti, ma solo qualche ora fa si è scoperto il “mistero”. Chiara Ferragni rispondendo ai suoi followers ha scritto in un commento:”Ieri ho deciso di prendere una pausa da Instagram per fare un digital detox, ho bisogno di rigenerare mente e pelle” afferma.

Significa molto per una donna come la Ferragni una pausa dal mondo dei social, lei che ha tratto vantaggio da like e condivisioni, ma dopo il matrimonio e la nascita del figlio, la sua vita è stata sottoposta ad un enorme scossone. Staccare la spina e dimenticare lo stress di restare connessi ad un cellulare, è un rituale più che dovuto, un passo quasi necessario.

Questo non significa che la Ferragni smetterà di essere un’influencer, per ora non ci saranno più stories sul suo profilo, ma foto, news e indiscrezioni sulle prossime tendenzenon mancheranno.