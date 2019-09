Chiara Ferragni lascia prima del previsto la settimana parigina della moda. "Torno a casa"

Da influencer e regina dello stile è cosa buona e giusta che Chiara Ferragni fosse una delle protagoniste indiscusse della Parigi Fashion Week. La settimana glamour dell’anno, in cui sfilano i marchi di alta moda più famosi al mondo, è in pieno svolgimento. Tante sono le star che stanno assistendo alla presentazione delle collezioni per il prossimo anno, e tra queste c’è anche Chiara Ferragni.

L’influencer però lascia prima del previsto le passerelle di Parigi. Gli eventi modaioli infatti si dovrebbero protrarre almeno fino al primo ottobre, ma Chiara Ferragni invece sale sul primo aereo per far ritorno a Milano. E rivela i motivi della sua scelta in una breve diretta che condiviso nella notte con i suoi fan. "Torno a casa. Finalmente tra meno di un’ora riabbraccerò il mio piccolo Leone – afferma -. La settimana della moda per me è finita oggi. Poi partirò alla volta di Capri per rivedere il mio Fedez. Mi manca da morire".

Arrivata a Parigi insieme alla sorella, la Ferragni non riesce a star lontana da i suoi affetti e decide così di tornare prima a Milano per salutare il figlio, e poi partire alla volta di Capri per rivedere l’amato Fedez. Il rapper infatti è nel Golfo di Napoli per le registrazioni di un nuovo reality show che, secondo le prime indiscrezioni, sarà disponibile su Amazon Prime Video il prossimo anno. Dunque Chiara tiene fede ai suoi impegni, ma quando il richiamo della famiglia si fa sentire, lei risponde subito.