Chiara Ferragni la mamma approda in tv in autunno

Mentre Chiara Ferragni si prepara a convolare a nozze, la sua mamma è pronta ad approdare in televisione accanto ad altri colleghi scrittori il prossimo autunno.

La scrittrice Marina Di Guardo infatti, madre della fashion blogger più nota d'Italia, pare sarà opinionista nel salotto di "Domenica In". Il contenitore domenicale condotto quest'anno da Mara Venier si appresta a una piccola rivoluzione, tanto che Di Guardo non sarà la sola intellettuale ospite della trasmissione. Per quanto riguarda il ricco parterre di scrittori e giornalisti dovrebbero essere presenti anche Luca Bianchini, Selvaggia Lucarelli, Alberto Dandolo e Peter Gomez, per citarne alcuni. Ma non mancheranno altri opinionisti provenienti dal mondo della cultura e dello spettacolo in senso più ampio.

La prima puntata è prevista per il 16 settembre a partire dalle 14 e a quanto pare si parlerà di un argomento di scottante attualità: i rischi del Web e soprattutto dei social network.

Intanto Chiara Ferragni si gode gli ultimi giorni di vacanza a Ibiza, mentre nelle scorse settimana è stata anche a Formentera e in Sardegna, naturalmente in compagnia dei suoi due uomini: il rapper Fedez con il quale convolerà a nozze il prossimo 1 settembre, e il loro figlioletto, il piccolo Leone, che si mostra sorridente in tutti gli scatti dei genitori su Instagram. Tanto più che proprio in questi giorni il piccolo si è goduto la sua festa per i cinque mesi e il primo assaggio di frutta per il suo svezzamento - come testimoniato da alcune Stories su Instagram. Le nozze si svolgeranno a Noto, in Sicilia, regione che è tra le origini della stessa Marina Di Guardo.