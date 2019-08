Chiara Ferragni mostra la reazione di Leone al suo rientro dal lavoro e il web insorge: "Ma sempre col telefono in mano!"

Per la serie "è più importante condividerlo che viverlo", Chiara Ferragni è tornata ad emozionare il popolo del web condividendo un nuovo post. La webstar italiana nonché esperta di tendenze ha pubblicato sul suo account Instagram personale un video che la immortala mentre torna a Milano al rientro dal lavoro e rivede il piccolo Leone, il bambino avuto dal suo matrimonio con Fedez.

Si avvicina, intanto, il primo anniversario di matrimonio dei Ferragnez, che verrà celebrato il prossimo settembre. E di recente il trio familiare si è diviso: la Ferragni si è recata in quel di New York per il lavoro e Fedez si è dedicato alla realizzazione del nuovo album in cantiere, motivi per i quali il primogenito nato dall'amore di Chiara con Fedez ha trascorso le vacanze in montagna con la nonna, Matilde Di Guardo.

Chiara Ferragni sommersa dalle critiche

Nell'ultimo video postato dall'influencer Ferragni, insieme ai ritrovati mamma e figlio figura anche la nonna vip, Di Guardo. Un filmato dalle immagini molto tenere, che, tuttavia, sembrano non aver convinto molto gli internauti. Tra i commenti giunti sotto il post della consorte di Fedez, infatti, si leggono diversi messaggi critici: "Sì, ma ca**o, sempre col telefono in mano!". E un altro utente commenta così il filmato della Ferragni: "Ho capito che è un bel momento. Però, ca**o, vivilo". "Vivo per momenti come questo - aveva scritto la Ferragni a corredo del suo video -. Leo che torna con la nonna dalla vacanza in montagna".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?