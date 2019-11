Il décolleté di Chiara Ferragni solleva la polemica sul web

La regina indicussa di Instagram è lei, Chiara Ferrragni, giunta alla soglia dei 18 milioni di follower. L'affermata influencer cremonese, con scaltrezza e grinta, si è conquistata il ruolo di imprenditrice di se stessa, costruendo un vero impero. La versatile Ferragni si divide tra il lavoro di influencer, stilista, modella, fashion blogger, e non per ultimi, moglie e mamma. Entrata in sordina nel mondo dei social web e in quello della moda, progressivamente, ha conseguito delle posizioni di tutto rilievo, la sua presenza è attualmente molto ambita e richiesta nelle apparirizioni ai principali eventi mondalni. Il posto di primo piano raggiunto la espone continuamente a feroci critiche e attacchi. Gli hater, sempre sul piede di guerra, sono molto agguerriti nei suoi confronti, denigrando ogni aspetto della sua vita privata e pubblica, disprezzando la sua ostenzione eccessiva che include anche la figura di suo figlio Leone. Ma la orgogliosa Chiara Ferragni avanza nel suo cammino con determinazione incurante dei suoi numerosi detrattori e delle accuse ingiuriose rivoltele. Sovente la web influencer replica alle aspre critiche dirette contro di lei con delle intuitive trovate provocatorie.

Chiara Ferragni in procinto di divenire mamma bis?

Nelle ultime ore il web è assalito da un quesito martellante sul conto della famosa influencer. Una cospicua parte dei suoi fan, dopo aver ammirato degli scatti vagamente hot postati dalla loro beniamina su Instagram, si pongono insistentmente una domanda: Chiara Ferragni aspetto un bebè o il suo décolleté abbondante è frutto dell'effetto push up del sua biancheria intima? L'esperta di tendenze ha condiviso, infatti, sul suo profilo Instagram due foto in cui appare semi nuda con indosso solamente un reggiseno effetto nudo che mette in risalto il suo décolleté improvvisamente divenuto più prorompente. Entrambi gli scatti, che la ritraggono in pose malizionse, sono corredati da un breve sondaggio provocatorio proposto dalla Ferragni ai suo follower: " Ok babies.. 1 or 2?", scrive nella caption del post.

Nella prima foto l'influencer assume un'espressione seria, mentre nella seconda appare più sorridente. I suoi fedelissimi ammiratori hanno aprrezzato entrambe le immagini delle foto, non lesinando nell'esternarle i loro elogi. Ma, a quanto pare, l'attenzzione dei suoi fan non si è soffermata particolarmente sulle sue espressioni facciali, ma si è focalizzata su un altro particolare. Molti altri follower, notando il repentino mutamento della taglia del suo seno, divenuto improvvisamente piu florido, hanno preconizzato una gravidanza in corso per la Ferragni. I fan, incuriositi e insospettiti, hanno chiosato diversi commenti: " È incinta, le è cresciuto il seno", oppure: " Chiara sei di nuovo incinta? Hai un seno enorme", e ancora imperterriti: "Ho la sensazione che tu sia incinta…". I follower sperano, evidentemente, che la moglie di Fedez stia per accrescere la prole in casa Ferragnaz e fare un lieto regalo al piccolo Leone. Ma non mancano i follower meno sognatori: È solo l'effetto del push-up".