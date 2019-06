Chiara Ferragni premia i suoi dipendenti con 3.400 euro

Chiara Ferragni ha voluto premiare i suoi dipendenti con un bonus di 3.400 euro lordi. Il motivo? Gli ottimi risultati raggiungi nel 2018 da Tbs Crew, la società che la fashion blogger ha creato nel 2009 e che oggi gestisce il sito multimarca theblondesalad.com, il blog connesso e la talent agency che rappresenta la stessa Ferragni e alcuni influencer, tra i quali la sorella Valentina, la mamma Marina Di Guardo e il make up artist Emanuele Mameli.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, The Blonde Salad, che ha recentemente lanciato una discussa linea make-up, non ha reso pubblici i dati di fatturato del 2018. Gli ultimi bilanci disponibili, comunicati dalla stessa Ferragni in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso anno, fanno riferimento a 6 milioni di euro di ricavi nell’anno 2017.

Nonostante il “mistero” che avvolge la società, la crescita dell’azienda – “di fatturato e di redditività”, spiega una nota – ha visto aumentare anche il numero di dipendenti. Le persone al lavoro per The Blonde Salad sono raddoppiate dal 2018 ad oggi, passando da 7 a 15, tutte assunte a tempo indeterminato.

Chiara Ferragni, premio allo staff di Tbs Crew

Complice l’uscita dalla società dell’ex socio (e fidanzato) Riccardo Pozzoli, Chiara Ferragni è diventata amministratore delegato dell’azienda. Non solo: la fashion blogger è anche CEO di Chiara Ferragni Collection, collezione esclusiva di calzature, abbigliamento e accessori che fa capo alla società Serrendipity.

Il premio allo staff di Tbs Crew è un modo che la Ferragli ha voluto usare per rendere i suoi dipendenti partecipi dei successi economici raggiunti. Questa strategia è comune a molti marchi del lusso. Il Sole 24 Ore cita in merito i casi di Brunello Cucinelli, l’imprenditore di Castel Rigone che nel 2012 ha condiviso 5 milioni di utili con gli oltre 700 dipendenti della sua azienda di cashmere colorato, e Leonardo Del Vecchio, che nel 2015, per festeggiare i propri 80 anni, ha diviso gli utili di Luxottica con il suo staff.