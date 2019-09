Chiara Ferragni: "Gli hater hanno solo bisogno di un abbraccio"

Chiara Ferragni su Instagram ha un seguito elevatissimo. Sono tantissime le persone che vedono in lei un punto di riferimento e un modello a cui ispirarsi. Ogni sua foto fa il pieno di like e di commenti, ogni suo look viene imitato. Ha costruito un impero partendo da zero, ha creato un nuovo lavoro che le frutta tantissimo a livello economico e di popolarità, e oggi è una delle donne più influenti del mondo.

Con queste premesse, è ovvio che Chiara Ferragni non attiri solamente gli elogi e i complimenti ma ci sono anche tantissime persone a cui non è simpatica. Il problema nasce quando l'antipatia trascende e si trasforma in una grave forma di odio che, purtroppo, sta invadendo i social network. Tra le migliaia di commenti sotto ogni post di Chiara Ferragni non mancano mai le offese gratuite e gli insulti, spesso rivolti anche alla sua famiglia e al piccolo Leone. Sembra diventata quasi una consuetudine ma sarebbe sbagliato abituarsi a tutto questo, diventare indifferenti davanti all'odio. Per fortuna i volti più noti parlano spesso del fenomeno, ognuno a modo loro. Chiara Ferragni quest'oggi ha voluto dedicare un post proprio agli haters, senza ripagarli con la stessa moneta ma rivolgendo loro un pensiero d'affetto: “ Gli hater hanno solo bisogno di un abbraccio. ” Osservando con attenzione la foto, si può notare come quella non sia una frase di Chiara Ferragni ma una citazione tratta da un quadro che si trova alle spalle dell'influencer. L'illustrazione raffigura dei dei personaggi più importanti della saga di Star Wars, Dart Fener e R2-D2.

Chiara Ferragni ha scelto un modo elegante per rispondere a tutti quelli che ogni giorni sfogano la loro rabbia insultando i personaggi famosi senza motivo. Non è la prima volta che la moglie di Fedez si rivolge direttamente a chi le augura il male e a chi le scrive le peggiori nefandezze. Quest'estate l'influencer ha raccontato un episodio avvenuto nel “mondo reale”, quando una madre l'ha additata davanti alla figlia, poco più che bambina, insultandola. Nelle ultime ore anche Barbara d'Urso ha avuto modo di dire la sua sugli haters, addossando la colpa della loro esistenza all'infelicità.