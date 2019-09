"Le critiche? C'è molta infelicità": Barbara d'Urso è pronta al debutto serale

Nemmeno il gravissimo incidente che l'ha vista coinvolta qualche giorno fa e che la costringe a portare il collarino ha fermato Barbara d'Urso. La colonna portante di Canale5 è tornata in onda in questi giorni con il suo Pomeriggio5 e si appresta a debuttare con la nuova stagione di Live – Non è la d'Urso, in onda da domenica 15 settembre. Intervistata dal Corriere della Sera, Wonder Woman (è così che si è vestita per il promo del programma serale) d'Urso ha raccontato questo particolare debutto di stagione, che finora la vede vincitrice, e ha detto la sua sugli odiatori seriali.

“ C'è un tasso di infelicità molto alto ”, ha detto Barbara d'Urso a proposito delle critiche, spesso violente e pretestuose, rivolte a lei e ai suoi programmi. “ Hanno anche detto che in realtà porto il collarino perché ho fatto un lifting al collo: mi aspetto di tutto. Gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare e ringraziare la gente che mi ama e che mi segue da anni ”, continua Barbara che da sempre dichiara di non curarsi delle critiche, che ha imparato a farsi scivolare sopra. Le polemiche sul collarino sono frequenti sotto il suo profilo, molti non credono che la conduttrice abbia davvero subito un incidente, ma è lei stessa a raccontare i fatti: “ Mi è caduta una lastra di cristallo tra l’orecchio e la mandibola, potevo morirci. Guardo il bello: sono viva e felicissima. ”