Chiara Ferragni scatena la rete: "Volgarissima, non hai l'età"

Chiara Ferragni è l'influencer più nota del nostro Paese. Decine di milioni di follower all'attivo su Instagram, grandi brand di moda che se la contendono come testimonial, un'azienda avviata e tantissime collaborazioni con importanti marchi del lusso internazionale. Sono migliaia i commenti che riceve sotto ogni sua foto e a onor del vero per la maggior parte sono positivi. Ci sono, però, anche quelli più negativi e sono spesso pungenti.

Chiara Ferragni utilizza i social soprattutto per lavoro e oltre a mostrare alcuni spaccati della sua quotidianità in famiglia non manca mai di aggiornare i suoi follower con gli outfit del giorno. Così ha fatto anche ieri, quando ha pubblicato sul suo profilo di Instagram un album con alcuni scatti in cui ha mostrato la scelta degli abiti per affrontare la serata. Per qualche ora di relax invernale pre-natalizio, in una giornata a dire il vero non troppo fredda a Milano, Chiara Ferragni ha indossato un maglione corto sotto il seno con una minigonna a tubino in pelle. Ampie porzioni di pelle sull'addome sono state lasciate scoperte da Chiara, che però ha scelto di coprire le gambe con un paio di collant non coprenti. Ai piedi, per l'influencer, un paio di scarpe massicce, ricoperte di borchie. Un look piuttosto aggressivo, che ha inevitabilmente scatenato critiche e commenti al vetriolo per la Ferragni che, come sempre, ha preferito sorvolare e non curarsi di quanto scritto sotto la sua foto.

Sono stati tanti quelli che hanno trovato inopportuno il look della moglie di Fedez, soprattutto per la pancia scoperta in una serata invernale. Non sono mancati quelli che, con ironia, hanno chiesto alla Ferragni come faccia a non indossare la maglia in lana della salute, così come c'è stato chi ha definito " ferro da stiro " le sue scarpe. Ovviamente, la maggior parte dei commenti sono da parte di chi ha apprezzato le scelte stilistiche di Chiara Ferragni, che spesso va controcorrente, preferendo dettare le mode piuttosto che seguirle. Tra i tanti commenti, più o meno negativi, c'è stato anche chi ha attaccato l'influencer in maniera veemente per il suo modo di vestire. " Un outfit volgarissimo, che potrebbe andare bene giusto per una ragazzina di 15-17 anni. Tu non hai l'età ", ha scritto un utente che preferisce l'anonimato sotto la foto di Chiara Ferragni.

Non è certo la prima volta che all'influencer viene contestato di adottare look non adeguati alla sua età. Chiara Ferragni ha da poco superato i 30 anni e questo, stando alcune persone, dovrebbe essere un elemento discriminante per la scelta degli outfit. Oltre alla questione anagrafica, spesso viene fatto notare alla moglie di Fedez che, in quanto madre, dovrebbe avere un abbigliamento più consono per rispetto a suo figlio. Ma, giustamente, l'influencer continua a indossare e mostrare i suoi look senza prestare troppa attenzione ai commenti di questo tipo.