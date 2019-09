Chiara Ferragni sexy con Fedez

In questi giorni sembra che non si parli di altro che del docufilm di Chiara Ferragni, l’influencer da 17 milioni di follower che ha saputo far breccia nel cuore di tutti, o quasi. Infatti, molti utenti sollevano dubbi sul gusto, stile ed eleganza che dovrebbero tanto contraddistinguerla dalle altre donne dello spettacolo.

Il motivo di tanti malumori è l’ennesimo scatto che Fedez condivide su Instagram. Dopo il red carpet di Venezia, infatti, Chiara Ferragni si è spogliata del meraviglioso vestito che ha indossato e si è concessa qualche attimo di relax insieme a suo marito. Si tratta di un momento – intimo – che Federico immortala scattando un selfie da bagno allo specchio. Lui a petto nudo con i suoi muscoli tatuati in bella mostra, Chiara in slip di pizzo rosa e senza reggiseno mentre si appoggia dolcemente sulla spalla della sua dolce metà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 5 Set 2019 alle ore 7:04 PDT

La coppia più cliccata del web ha regalato un’emozione sexy ai follower che li seguono da sempre. Eppure, una pioggia di critiche invade il post nel giro di qualche minuto. “Ma un po’ di privacy?” , “Chiara per me sei una mamma tr**a” , “Visto che il documentario è un flop non rimane altro che spogliarsi” , “Pur di prendere like pubblica anche la moglie nuda” , “Siete penosi” , “Una Leica da 5 mila euro usata come un Iphone 6s qualunque, mi fa male il cuore: c’è qualcosa nella vita che sapete fare?” e “Vergognatevi! Andate a casa da vostro figlio invece di fare gli stupidi” , sono alcuni tra i messaggi più duri lascati nello spazio in basso al post. Infine, qualcuno si domanda ironicamente: “Il nocciolo della questione è: lo hanno già fatto o lo faranno dopo la foto?” .

Ebbene, si sa, i Ferragnez sono dei provocatori nati ma chi li conosce sa bene che non si perdono in polemiche inutili e che andranno dritto per la loro strada raccogliendo un successo dopo l’altro.

