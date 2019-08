Chiara Ferragni aperitivo in sottoveste trasparente. ​Fan scatenati: "Hai il c... molle e flaccido"

Un anno fa Chiara Ferragni e Fedez erano nel pieno dei preparativi delle loro nozze. Il matrimonio da favola, con centinaia di invitati, coinvolse un intero paese, Noto, con una festa durata tre giorni. A distanza di un anno i Ferragnez hanno deciso di festeggiare l'anniversario di matrimonio con un romantico weekend a Portofino. Hotel di lusso, cena a lume di candela e passeggiata romantica lungo il porticciolo. Tutto perfetto insomma, se non fosse per il vestito indossato da Chiara Ferragni. L'outfit scelto dall'imprenditrice digitale non è, infatti, piaciuto alla maggior parte dei suoi follower che non solo l'hanno criticata, ma l'hanno persino derisa.

Chiara Ferragni ha deciso di uscire a cena in piazzetta a Portofino indossando una sottoveste trasparente nera che lasciava intravedere l'intimo, reggiseno e slip ovviamente in tinta. Una scelta considerata da molti di cattivo gusto, non in linea con l'ambiente raffinato ed elegante di Portofino. Il post Instagram dell'influencer, dove si mostra di schiena sulla terrazza del suo hotel prima di uscire, è stato inevitabilmente oggetto di commenti negativi: " Qualcuno mi può spiegare il senso di questa foto? Girata di spalle cosa vuoi farci vedere? Il tuo sedere flaccido e molle???? ", " È necessario mostrarci il culo?!? Che tristezza ", " Un vestito di una volgarità pazzesca, sei in un posto bellissimo, di classe e molto romantico o sulla statale? ", " Che vestito sconcio... Povera Italia... ".