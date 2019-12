Chiara Ferragni scherza: "Così dimostro di avere il seno..."

Chiara Ferragni è sempre più al centro dell'attenzione. Con il suo documentario Unposted ha mostrato il lato meno noto della sua vita, quella parte che sui social viene tenuta nascosta perché poco interessante per il target.

Su Instagram, la trentenne cremonese ha costruito un vero impero ma quel che in tanti le riconoscono è la capacità di aver mantenuto la spontaneità (apparente). Basta scorrere il suo profilo per imbattersi in foto di ogni tipo. Non mancano le sponsorizzazione, cuore pulsante della sua attività, ma sono tantissime le foto con suo figlio Leone e suo marito Fedez. Chiara Ferragni si diverte a ironizzare su se stessa, precedendo talvolta i commenti critici (o violenti) immancabili sotto ogni sua foto. Ultimamente, la moglie di Fedez scherza spesso sulle sue forme o, meglio, sulla mancanza di forme ma gli utenti sembrano non gradire la piega presa.

"Dimostro che ho (quasi) le tette" , ha scritto l'influencer in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo, mentre "strizza" il seno con due mani per dare volume. Un gesto che le donne spesso fanno in maniera giocosa, soprattutto quelle che non possono vantare curve abbondanti ma vogliono comunque dimostrare di avere sostanza. Non è la prima volta che la ragazza si lascia immortalare in scatti come questo e il motivo è spesso legato a ragioni economiche e di marketing, essendo Chiara Ferragni testimonial di un noto brand italiano di intimo. Tuttavia, proprio la riproposizione frequente di scatti come questo ha iniziato a infastidire i suoi follower.

Sono numerosi i commenti sotto il post di Chiara Ferragni nei quali la si accusa di cercare il consenso con foto volutamente provocatorie, lontane dall'immagine di donna emancipata e di successo che ha sempre trasmesso. " Bello prendere i soldi in questa maniera ", ha scritto una ragazza. Un utente è stato più rude nell'espressione del suo dissenso: " Hai npo rotto er cazzo co ste tette, che dici? " Sono in realtà diversi i commenti di questo tenore, che non vedono più il senso dell'ironia negli scatti di Chiara Ferragni ma li trovano ripetitivi. " Stiamo constatando che ogni tre foto ne pubblica una sulle sue tette, è un dato di fatto ", ha scritto un altro in risposta a chi ha difeso il comportamento dell'influencer.

" Chiara se le tiri e le spremi così tanto le stacchi ", ha scritto una ragazza cercando di fare ironia e smorzare la polemica,così come hanno fatto anche altri. " A strizzalle me vengono pure a me ", ha scritto un ragazzo. C'è, poi, chi si stupisce del fatto che solo da poco tempo Chiara Ferragni abbia iniziato a condividere foto di questo tipo, come se avesse scoperto l'esistenza del push e del reggiseno imbottito solo di recente: "Fare la trend setter e scoprire il push up a 30 anni e rotti è un controsenso, no?"