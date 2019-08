"Sono una madre...". E Chiara Ferragni si mette nuda

Solitamente sotto accusa per la scelta di outfit troppo audaci per una donna madre di un bambino, Chiara Ferragni continua a provocare gli haters e, questa volta, si è mostrata completamente nuda su Instagram.

Fotografata con indosso solo una parure da migliaia di euro e uno slip, la moglie di Fedez è stata ripresa di spalle e ha prontamente riproposto l’immagine “hot” sul suo profilo social lanciando una provocazione agli internauti più bigotti. “ Ma sono una madre ”, ha commentato la Ferragni, prevedendo le parole di coloro che molto spesso hanno invaso il suo profilo Instagram per denigrare gli outfit “spinti” scelti dalla imprenditrice digitale che, a parer loro, dovrebbe optare per qualcosa di più casto ed idoneo ad una madre.

Ma Chiara Ferragni non ha mai ascoltato i consigli dei più “tradizionalisti”, anzi. Ha continuato a provocare sfoggiando look audaci e, questa volta, si è proprio messa a nudo. Se qualcuno è riuscito a cogliere l’ironia del suo post, qualcun altro non ha perso occasione di dire la sua e, mettendosi nei panni del marito della influencer, ha fatto notare: “Secondo me Fedez non è d’accordo”. Ed anche in questo caso, si è aperto un dibattito tra coloro che credono che qualcosa debba rimanere intimo e chi, invece, ha fatto un applauso a Fedez per lasciare completamente libera la moglie di fare, dire e postare sui social tutto ciò che ritiene opportuno. “Ok tutto, ma un pochino di contegno...Lascia qualcosa solo al marito, una parte di te”, si legge tra i commenti alla foto della Ferragni. Lei, anche questa volta, ha ignorato gli haters e continuato a sorridere.