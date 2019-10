Chiara Ferragni, il top è trasparente

Chiara Ferragni è la regina della provocazione. Si diverte tantissimo, infatti, a stuzzicare i propri fan con le trovate più assurde, dal nudo d’artista fino a outfit dall’incontenibile audacia.

Così, ieri sera, in occasione di una cena fuori con Fedez presso il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, la Ferragni ha fatto impazzire i social con il suo ultimo outfit condiviso su Instagram.

Questa volta la fashion blogger si riprende allo specchio dell’ascensore con indosso un body trasparente – senza reggiseno – che lascia molto poco all'immaginazione. Infatti, all’aprirsi della giacca di Chiara, l’incidente hot era davvero inevitabile. Lei, dal canto suo, la butta sul ridere, facendo la linguaccia con il suo tipico fare birichino. Fortunatamente, però, c’è una piccola copertura nera a forma di tigre che nasconde i capezzoli. Un paio di pantaloni di pelle lucida completa il look donandole un’aria decisamente rock and roll.

Ciò nonostante, Chiara Ferragni resta comunque molto provocante, seppur non sia passato inosservato il volto del fedele marito Fedez non troppo entusiasta, come a lasciar intendere una certa perplessità rispetto al selfie hot allo specchio.

Sta di fatto che la coppia raccoglie l’ennesimo successo sui social lasciando tutti a bocca aperta. A detta dei followers, infatti, Chiara avrebbe un’innata capacità di abbinare eleganza e sensualità senza mai essere volgare.

