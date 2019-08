Chiara Ferragni in topless e la dedica di Fedez. Ma è pioggia di critiche

Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo le vacanze a Ibiza con gli amici e naturalmente con il piccolo Leone. La coppia appare sempre più innamorata e complice in questa estate 2019, durante la quale sia l'influencer che il cantante hanno deciso di dedicare quanto più tempo possibile alla famiglia. Una concessione non da poco per due ragazzi così impegnati ciascuno nel proprio lavoro, che hanno però stabilito una scala delle priorità in cui la famiglia è sempre al primo posto.

Il soggiorno a Ibiza dei Ferragnez non può che essere all'insegna del lusso e del divertimento. La coppia alloggia in una splendida villa con piscina e vista mare in una delle zone più affascinanti dell'isola e non si fa mancare indimenticabili escursioni in barca nelle altre località dell'arcipelago delle Baleari. Tra uno scherzo e una smanceria, i due non mancano di condividere alcuni momenti sui social per la felicità delle milioni di persone che ormai si sono affezionate al loro stile di vita, semplice anche se altolocato. In una delle ultime foto condivise sul suo profilo, Fedez si è spinto in una dolcissima dedica a sua moglie, citando una frase della canzone che ha composto per lei e che ha usato per chiederla in moglie all'Arena di Verona. “ Sembrava nulla e invece eccoci qua ”, scrive il cantante sotto la foto che li ritrae sdraiati a poppa dell'imbarcazione, intenti a guardarsi negli occhi e circondati dal mare blu profondo al tramonto. Chiara Ferragni è in topless ma si copre con la mano, con un gesto naturale e di pudore che rende lo scatto ancora più intenso.