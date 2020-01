Chiara Ferragni in topless allo specchio: "Le mutande le indossi?"

Chiara Ferragni ha deciso di stupire ancora una volta i suoi follower con uno scatto hot. La moglie di Fedez ultimamente non risparmia immagini hot che vengono gradite dai suoi tantissimi follower, pronti a ricoprirla di like e di complimenti. L'ultima foto ha scatenato la fantasia dei seguaci per un piccolo dettaglio che, a un occhio non attento, ha tratto molti in inganno.

L'imprenditrice digitale è solita mostrare i suoi outfit e anche in questa fredda domenica invernale ha voluto condividere su Instagram il look del giorno. Una domenica easy e sportiva per Chiara Ferragni, che per fare un brunch con la sua miglire amica ha scelto un abbigliamento casual e sportivo ma non banale. L'influencer ha indossato un paio di jeans morbidi, un paio di sneakers ai piedi, un maglioncino e un lungo cappotto giallo e non ha mancato di mostrare il risultato ai suoi follower. Tuttavia, per aggiungere un po' di pepe a quella che sarebbe stata una normale domenica di gennaio, la Ferragni ha voluto condividere anche una foto quando ancora il look non era ultimato.

Con un selfie allo specchi, infatti, la moglie di Fedez si è mostrata con solo i jeans indosso, senza maglione e, soprattutto, senza reggiseno. Solo la sua mano a coprire il seno mentre l'altra scattava la foto. Già così sarebbe bastato per scatenare i commenti ma Chiara Ferragni ha voluto fare di più, giocando e stuzzicando i suoi seguaci con un piccolo dettaglio che solo in pochi hanno notato. I jeans indossati dall'influencer sono molto particolari e presentano un'inedita apertura sul fianco, dove solo una catena permette di evitare che cadano. Un modello senz'altro originale per Chiara Ferragni, da sempre esperta di tendenze, che ha voluto mostrare questi pantaloni ai follower. Il modello è piaciuto molto ai seguaci dell'influencer ma in tanti si sono domandati se sotto il jeans la ragazza abbia indossato la biancheria intima.