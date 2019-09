La accusano di essere rifatta. Chiara Nasti replica: "Sono regolare senza chirurgo"

Le ultime foto social di Chiara Nasti stanno scatenando una serie di polemiche dovute all’eccessiva magrezza della influencer, ma in uno degli ultimi scatti sono piovute nuove critiche dovute al fatto che la giovane sia troppo rifatta.

“ La follia, quella sana, non curatela. Alimentatela ”, ha scritto la Nasti in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dove viene ritratta con indosso una tutina glitterata rosa che mette in evidenze le sue forme e, in particolar modo, il seno. Una foto simile a molte altre, ma per alcuni utenti del web è bastato poco per creare una polemica intorno alla bellezza artificiale della influencer. “Sempre volgare...ma perché? La semplicità rende ancora più bella una donna”, ha scritto un hater al quale ha fatto da contraltare un altro utente: “Questa ragazza è bellissima, del resto chi non lo sarebbe con l’aiuto del chirurgo?? A me soltanto non piace il suo portamento e le sue pose. A mio parere un pò volgari”.