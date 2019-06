Chiara Nasti insultata per la foto con gli spaghetti: "Sei poco credibile"

"Dammi il cibo e sono felice": è la caption dell’ultima fotografia postata da Chiara Nasti sul suo profilo Instagram. Nella foto del post la bella influencer napoletana, in bikini, si mostra pronta a mangiare un’abbondante forchettata di spaghetti al pomodoro, sullo sfondo dell’isola di Ischia. Uno scatto che però non è piaciuto a molti suoi follower, che hanno giudicato l’immagine poco credibile, vista la sua forma fisica decisamente snella.

La maggior parte dei suoi fan non ha, infatti, trovato credibile l’idea che la Nasti abbia realmente gustato quel piatto di pasta, ma sia stato solo un pretesto per spararsi l’ennesima posa acchiappa "like". Dopo la pubblicazione del post molti follower hanno commentato negativamente la foto: "Ma perché fate ste foto che poi mangiare solo lattuga?", "Poco credibile", "Si una forchettata e poi x tre giorni nulla", "Da guardare, figurati se lo mangi".

Qualcuno, addirittura, generalizza sulla moda delle fashion blogger di fotografarsi davanti a cibi gustosi e calorici senza poi toccarli: "Fate tutte la stessa cosa, vi mettete davanti piattoni di pasta, hamburger, patatine fritte...chi più ne ha più ne metta, Ma non vi mangiate di certo sul serio sta roba per essere così magra". Mentre altri affondano: "Solo annusare", "Secondo me sente solo l'odore", "Si, ci sto credendo".

Non è la prima volta che la bella Chiara Nasti, che sui social è seguita da quasi due milioni di fan, viene duramente attaccata sul web per post o atteggiamenti condivisi sui suoi account. L’ultima bufera in ordine di tempo che l’ha vista protagonista riguardava il bacio a stampo sulla bocca dato al padre durante una festa di famiglia. In quell'occasione il popolo del web si era indignato per il gesto considerato di poco gusto.

