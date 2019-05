Chiara Nasti e il bacio sulla bocca con il papà che fa indignare il web

Molto spesso capita di vedere dei genitori che baciano sulla bocca i propri figli. Tuttavia, i pareri sulla questione sono contrastanti: c’è chi lo ritiene un semplice gesto di affetto e chi, al contrario, un errore da evitare a tutti i costi.

Non è di questo parere, però, Chiara Nasti, l’influencer napoletana che ha da poco festeggiato il compleanno di suo papà Enzo Nasti. Con l’occasione di voler festeggiare i suoi 50 anni, Enzo ha infatti organizzato un party esclusivo che, nonostante la separazione della coppia, ha visto la partecipazione della famiglia Nasti al completo.

Durante i festeggiamenti, Chiara si è ritagliata alcuni momenti intimi da condividere con gli affetti più cari. E, tra questi, un posto speciale è stato riservato al papà, l’uomo che si è preso cura di lei e sua sorella Angela fin dalla nascita. Così, in una delle storie condivise su Instagram, Chiara si è ripresa sorridente al fianco del suo unico grande amore. Fin qui niente di strano, se non fosse che, improvvisamente, si è girata verso di lui e lo ha baciato a stampo sulla bocca.

Ma il suo gesto ha scatenato una bufera social. “ Questo è quello che succede quando prendete l’abitudine a baciare i vostri figli sulla bocca. Ridicoli, a maggior ragione a quest’età…” , scrive un utente. E ancora: “ Questo è un attaccamento morboso, l’amore di un genitore per il proprio figlio non si dimostra così!” . Molti altri però difendono la coppia padre-figlia considerando del tutto normale per un genitore baciare il proprio figlio sulle labbra: “ Maliziosi e ignoranti! Quanto siete pesanti.. io non vedo niente di male, vedo una figlia che ama da morire il proprio papà” e “A leggere i vostri commenti sembrerebbe di vivere in un mondo di pervertiti. Vergognatevi di scrivere certe cose, non c’è niente di male. È l’amore di un genitore verso il figlio ”.

Sta di fatto che anche la sorella Angela ha un certo debole per suo papà. Infatti, durante la festa per i suoi 19 anni, l’abbiamo vista scambiarsi tenerezze che hanno fatto non poco discutere i suoi fedeli follower.

Insomma, è proprio il caso di dire che il primo amore di ogni figlia è il suo papà.

