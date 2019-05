Uomini e Donne, super compleanno per Angela Nasti: il gesto di Luca

Qualche giorno fa Angela Nasti ha compiuto 19 anni, festeggiando il primo compleanno da tronista. Insomma, una festa molto particolare visto che i suoi corteggiatori hanno provato in tutti i modi a stupirla e conquistarla, come se stessero facendo a gara.

La bellissima tronista, infatti, è apparsa nelle foto che la sorella Chiara ha pubblicato su Instagram, dove le due influencer posano accanto a una torta in pasta da zucchero davvero elegante, con sopra una pin-up che assomiglia in tutto e per tutto a Angela.

Ma tutti si chiedono cosa abbiano fatto i corteggiatori per entrare nelle grazie della tronista. Secondo alcuni gossip, sembrerebbe che Luca Daffrè – la scelta che i telespettatori ritengono più probabile da parte di Angela – le abbia organizzato una bellissima sorpresa che l’avrebbe lasciata senza parole. Infatti, il modello avrebbe messo su un intimo tête-à-tête con tanto di champagne e torta per due, terminando con l’ennesimo bacio appassionato.

Per quanto riguarda gli altri tronisti, invece, non ci sarebbero scoop. In particolare, di Alessio Campoli non si hanno notizie e sembra che la sua decisione di gettare la spugna sia definitiva. Chi non avrebbe reagito così dopo aver visto Angela e Luca scambiarsi effusioni?

