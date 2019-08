Chiara Nasti ha un malore in Sardegna: "Sono stata malissimo"

"Ora sto bene, mi sono ripresa, ma stanotte sono stata malissimo" . Comincia così il racconto di Chiara Nasti che, dopo il malore in Sardegna, ha raccontato sui social cosa le è successo. La bella influencer partenopea ha spiegato di aver accusato dolori allo stomaco per ore e che i medicinali assunti non le hanno alleviato la sofferenza, tanto da spingerla a recarsi al pronto soccorso. " Sono stata per tre giorni con i crampi allo stomaco - ha raccontato Chiara Nasti nelle Storie di Instagram - e bruciore che non riuscivo a calmare in nessun modo. Ho preso antidolorifici ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa. Quindi stanotte mi sono sentita completamente male e sono corsa al pronto soccorso, dove mi hanno fatto le flebo e sono stata benissimo ".

La Nasti ha poi spiegato che il malessere era cominciato giorni prima, con uno strano mal di testa: " La cosa più angosciante di tutto è che prima di questi tre giorni sono stata per quattro giorni con queste strane pulsazioni alla testa, nono so come spiegarlo. Erano tipo scosse elettriche poi è arrivato il mal di stomaco e mi sono preoccupata. Ora sto bene e speriamo non mi succeda altro!". Un episodio che non ha interrotto la sua vacanza in Sardegna, dove Chiara Nasti è stata vista in compagnia del suo ex Ugo Abbamonte, con il quale si era lasciata alcune settimane fa. Una foto diffusa sui social da un account di gossip immortala la coppia insieme a Porto Cervo. Ritorno di fiamma tra i due?