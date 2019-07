Chiara Nasti non è più fidanzata e lo annuncia con una canzone

“Questa estate sono single” dice la canzone del rapper Luchè che Chiara Nasti ha scelto per annunciare ai suoi follower di non essere più fidanzata con Ugo Abbamonte.

La influencer da un milione di seguaci, sorella della ex tronista Angela Nasti, ha vissuto una lunga storia con il fidanzato Ugo, motivo per il quale decise anche di lasciare L’Isola dei famosi. La lontananza dal suo grande amore la faceva soffrire talmente tanto da non permetterle di viversi al meglio l’esperienza nel reality show di Canale 5. Dopo quell’episodio, quindi, la carriera di Chiara è andata avanti lontana dal piccolo schermo dove, invece, è apparsa la sorella minore, Angela, protagonista della seconda parta della stagione televisiva di Uomini e Donne.

Ma, se la vita sentimentale dell’ex volto del dating show di Canale 5 sembra aver preso una piega felice grazie al calciatore Kevin Bonifazi, subentrato all’ex corteggiatore Alessio Campoli, le vicende sentimentali di Chiara Nasti sembrano essere meno serene di quelle della sorella minore. Da giorni, infatti, il web mormorava riguardo una presunta rottura tra la influencer e il suo Ugo, ma nessuno dei diretti interessati si era espresso in merito. Nelle ultime ore, però, direttamente da Ibiza, Chiara Nasti ha confermato i rumors in modo inusuale: con il brano “Stamm fort” del rapper Luchè in collaborazione con Sfera Ebbasta.