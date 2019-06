Chiara Nasti provoca: "Il mio lato B è meglio del vostro"

Chiara Nasti è diventata un’influencer di successo ancora prima di compiere i 18 anni. Ad oggi il suo profilo conta quasi 2 milioni di follower e ogni giorno riceve milioni di complimenti, soprattutto a causa del suo corpo giovane e tonico che farebbe invidia a chiunque.

Un corpo che Chiara, a volte insieme alla sorella, esibisce pubblicizzando la sua linea di bikini e abbigliamento mare Plume Ethérée con abbinamenti per tutti i gusti. Proprio poco fa, per sponsorizzare l’ultimo modello della collezione, Chiara ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini bianco e nero, scatenando ancora una volta una piccola polemica attorno alla sua storia di Instagram.

Infatti, nella foto in questione, la vediamo di spalle mentre si gode qualche minuto di relax al riparo dal sole. Sopra lo scatto, la didascalia: “Il mio lato B è più bello del vostro” .

Insomma, una provocazione gratuita che i suoi fan non hanno granché apprezzato e, ripostando la storia, l’hanno criticata ancora una volta per i suoi ipotetici abusi di chirurgia e per l’immagine troppo artefatta che propone su Instagram. In molti le hanno così fatto notare che lo scatto è eccessivamente ritoccato, e che di autentico ha ben poco. “Con i ritocchi siamo capaci tutti!” , “Se solo non fossi di plastica” e “Sai solo mostrare il tuo lato B studiato a tavolino?” , sono solo alcuni dei commenti dei suoi follower.

Ma poco importa, la Nasti continua a godersi le sue vacanze a Ibiza come se niente fosse successo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?