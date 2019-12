Chiara Nasti pubblica una vecchia foto e il web nota: "Eri più bella prima"

Influencer da più di un milione di follower, Chiara Nasti è spesso oggetto di critica e una delle ultime foto postate su Instagram ha scatenato i commenti negativi degli hater.

Recentemente protagonista di Live! Non è la d’Urso, dove è stata scambiata dalla conduttrice per una sua famosa collega, Chiara Biasi, la Nasti ha commentato con ironia la gaffe di Barbara strappando un sorriso a gran parte del web. “ Non si sbaglieranno quando dovranno fare il bonifico ”, ha detto lei con il sorriso sulle labbra e divertita per quanto accaduto.

Sempre pronta a rubare la scena a chi, come lei, fa l’influencer, Chiara Nasti ha voluto condividere con i suoi follower un vecchio scatto di quando aveva 15 anni, forse uno di quelli che hanno segnato il suo esordio sul web. Non troppo diversa da come appare oggi, la giovane napoletana, che ha già ammesso di essersi rifatta il seno, aveva forme del tutto naturali e in tanti hanno notato come fosse davvero molto bella fin da piccolissima. Eppure, tra i commenti della rete, non sono mancati i giudizi implacabili degli hater che l’hanno accusata di essersi completamente imbruttita a furia di ritocchi estetici.

“Secondo me più in carne stai molto meglio”, “Che bella che era con qualche chilo in più, adesso sembra più bimba di prima”, “Molto più bella di ora forse perché era un po' più piena” le hanno fatto notare alcuni utente della rete sottolineando come la Nasti fosse più formosa e bella quando aveva solo 15 anni; “Eri molto più bella di oggi, la chirurgia non ha migliorato, anzi (purtroppo)”, “Eri molto più bella! Vi rifate il seno poi passate alle labbra pensando di raggiungere una perfezione che non esiste! Diventate più brutte e non ve ne accorgete”, ha aggiunto qualcun altro, certo che gli interventi di chirurgia non abbiano fatto bene al suo aspetto.

Lei, tuttavia, ha preferito non replicare ai commenti degli hater e godersi i complimenti di chi la segue sin dai suoi esordi come blogger. Riguardo i ritocchi estetici, però, la Nasti non ha mai confermato di essersi rifatta il seno o le labbra e, gran parte degli utenti della rete, sono convinti che, olte a questi interventi, ce ne siano stati molti altri.