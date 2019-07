Chiara Nasti mostra il piercing intimo

Dopo anni di fidanzamento con Ugo Abbamonte, Chiara Nasti è single e questo nuovo stato sentimentale non sembra affatto destabilizzarla. Infatti, attualmente Chiara si trova a Ibiza insieme alla sorella minore, Angela Nasti, per una vacanza all’insegna del divertimento più sfrenato.

Non è ben chiaro se la decisione di andare a Ibiza sia stata la causa della loro rottura, certo è che molte persone che decidono di partire in cerca della movida per un motivo o per un altro pongono fine alle loro relazioni. Ciò, infatti, è già capitato ad Alessio Campoli ed Angela Nasti, ma anche a Manuel Galiano e Giulia Cavaglià e forse anche alla coppia Ugo-Chiara.

Sta di fatto che proprio durante una serata nella movida spagnola Chiara ha pubblicato una storia di Instagram destinata a scaldare l’atmosfera sul web per via di un dettaglio che non è passato inosservato.

Non solo il vestito attillato color fluo che trattiene a malapena le sue curve, ma anche un piercing che fa capolino sul capezzolo destro.

Come l’avrà presa il suo ex fidanzato Ugo? Poco importa, in questo momento la più famosa delle sorelle Nasti è in vacanza sulla ‘isla’ felice e sorridente mentre passa da una serata in discoteca a giornate intere passate sulla spiaggia con indosso i costumi del suo brand. Non resta che attendere il suo rientro a Napoli per capire come evolverà la situazione.

