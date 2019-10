Chiara Nasti su Instagram: "Ho esagerato"

Chiara Nasti riesce sempre a far parlare di sé. L’influencer napoletana, infatti, è tornata da poco insieme al suo fidanzato Ugo Abbamonte. Come ben sappiamo, infatti, la coppia si era conosciuta nel 2017 grazie ad amici in comune e da subito era scattata la scintilla. Sembrava fosse vero amore tanto che la Nasti aveva abbandonato l'Isola dei Famosi dopo appena qualche giorno proprio perché troppo forte era la mancanza del suo Ugo. Poco tempo dopo, però, la notizia della fine della loro storia d'amore.

Ora pare sia tornata la serenità tra i due. Nessuna conferma ufficiale, ma il loro sorriso non mente, oltre al tempo che i due stanno trascorrendo insieme. Il tutto, ovviamente, irrinunciabilmente documentato sui social.

Così, nelle ultime storie di Instagram, l’influencer si è ripresa mentre andava a una festa in compagnia di Ugo. Il suo look è davvero sexy, anche se nel buio dell’auto non si vede molto. Di sicuro Chiara indossa un top dalla scollatura profonda, ma la particolarità è tutt’altra. C’è un dettaglio che non è affatto passato inosservato: si tratta dei brillantini con cui la Nasti ha abbellito il contorno occhi. Tanti, tantissimi brillantini, che donano un’incredibile luminosità allo sguardo dell’influencer. Ad accompagnare il video, la didascalia: “Ma quanto sono belli i miei brillantini?!?” .

Tuttavia, lei stessa ammette: “Si, lo so, ho esagerato” . Insomma, Chiara sa bene di averne messi forse troppi, ma questo look sopra le righe le piace particolarmente e, a giudicare dalle storie successive, anche ai suoi fan. A conferma del successo riscosso, i tanti complimenti ricevuti come anche le richieste di chi le chiedeva dove li avesse comprati. Così, poco dopo questa storia, Chiara Nasti si è vista costretta a svelare il suo segreto di make-up.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?