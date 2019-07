Chris Martin e Dakota Johnson, lo zampino della Paltrow dietro la rottura?

La rottura tra Chris Martin e Dakota Johnson sembra essere ormai un fatto certo. I due facevano coppia fissa dall’autunno di due anni fa e da allora c’è sempre stato un terzo “intruso” nella loro relazione. Stiamo parlando dell’ex moglie del cantante Gwyneth Paltrow, attrice famosa e guru del benessere, dalla quale Martin ha avuto due figli. Stando a quanto riporta Grazia Uk, dietro la separazione del leader del Coldplay e la figlia di Don Johnson, ci sarebbe proprio lo zampino di Gwyneth.

Sebbene la coppia convivesse a Malibu, la biondina di "Sliding Doors" era sempre presente nella vita dell’ex marito, cosa perfettamente normale se si hanno dei figli in comune. Ma sembra che la sua fosse una presenza costante. Dakota e Chris sono stati addirittura invitati ad unirsi alla “luna di miele di famiglia” della Paltrow e il nuovo marito Brad Falchuk e come ha affermato Gwynnie, lei e l’ex sono in ottimi rapporti.

“Chris è un amico carissimo. Lo vedo tutti i giorni. Gli parlo tutti i giorni. Adesso sono molto orgogliosa di noi, di Chris e di me. Entrambi facciamo davvero tutto per i nostri figli, per farli felici” . E se Dakota si fosse stufata dell'onnipresente ex moglie del fidanzato, che aveva addirittura postato una foto insieme a lei a testimonianza del loro ottimo rapporto?

Si vocifera che la 46enne abbia “passato” il suo “intimacy guru” di coppia ai due ex innamorati, senza nemmeno chiedere il parere della star di "50 Sfumature di grigio." Insomma, stando ai rumors, Chris Martin sarebbe “manovrato” da Gwyneth. La fondatrice di "Goop" giostrerebbe le fila della sua famiglia allargata a suo piacimento e avrebbe creato il malcontento in Dakota, messa in ombra dalla sua personalità dominante.