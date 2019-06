Chris Pratt e la figlia di Schwarzenegger si sono sposati

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono marito e moglie. Le nozze tra l’attore di "Jurassic Park" e la figlia di Terminator si sono tenute nell'esclusivo San Ysidro Ranch in California, davanti a parenti ed amici stretti della coppia, primo fra tutto il figlio dello sposo Jack, nato dall’unione con Anna Faris.

I due innamorati si sono conosciuti nel 2018 e a gennaio del 2019 Pratt ha fatto la proposta a Katherine, con il benestare di papà Arnold e mamma Maria Shriver e un dolcissimo post su Instagram: "Cara Katherine, sono così felice che tu abbia detto sì! Sono davvero emozionato di diventare tuo marito e di vivere con te nella fede. Ci siamo!".

Un insider ha raccontato a People che “la location è bellissima. Piena di verde e fiori ovunque. Un posto davvero romantico in cui celebrare un matrimonio”. Tra gli invitati anche il regista di "Guardini della Galassia" James Gunn e l’attore Rob Lowe, amico degli Schwarzenegger di lunga data. La fonte ha riferito a People anche il menù scelto dalla coppia: “Il menù e davvero dinamico. Hanno optato per prodotti locali, c’è un sacco di frutta e verdura. Non hanno voluto un menù troppo pesante e ricco, ma piuttosto estivo e leggero. Come dessert ci sono diverse opzioni come lamponi, ribes e mirtilli”.

La coppia si è mostrata in pubblico per la prima volta ad aprile, sul red carpet di "Avengers:Endgame" e nello stesso mese i due hanno suscitato un certa curiosità per la romantica scelta di celebrare insieme l’addio al nubilato di Katherine, a cui hanno partecipato anche i fratelli e i genitori della sposa, a cui la 29enne è molto legata. Per Pratt si tratta del secondo matrimonio dopo quello durato 8 anni con Anna Farus, terminato a luglio 2017.